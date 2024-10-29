"دي إكس بي لايف" تعزز حضورها العالمي عبر 40 منصة عرض

أعلنت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، نجاحها في تشييد أكثر من 40 جناح عرض في 13 مدينة حول العالم خلال العام الجاري، على مساحة 50,000 قدم مربعة، مع مواصلة توسعها خارج الدولة في عدد من الأسواق الدولية والإقليميّة.

وشهد أكتوبر الحالي وسبتمبر الماضي إقامة 12 جناح عرض في 10 مدن عالمية، بما في ذلك مدينة ولوز، وباريس، ولندن، ودورتموند، وميلان، وبرشلونة، ونيويورك، ومومباي، وسنغافورة، والرياض، حيث تسهم "دي إكس بي لايف" من خلال توفير أحدث حلول الفعاليات وأكثرها تطورا في الأحداث الدولية المرموقة في تعزيز مكانة دبي عالمياً في صناعة الفعاليات، وتعد إمارة دبي إحدى أهم الوجهات العالمية لإقامة المعارض والمؤتمرات، بفضل ما تنظّمه وتستضيفه من معارض ومؤتمرات دولية تجتذب مشاركات واسعة من أكثر من 180 دولة.

وأشار خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف، إلى امتلاك كافة الإمكانات البشريّة والخبرات لتقديم أرقى مستوى من خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات العالمية في المدن الرئيسيّة في العالم، لافتا إلى دراسة فتح عدد من المكاتب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لخدمة العملاء الدائمين، في إطار الحرص أن تصبح دي إكس بي لايف إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة.

ويشهد العام الحالي منذ بدايته توفير دي إكس بي لايف خدماتها المتطوّرة في فعاليات عالميّة متنوّعة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والهند والصين وكوريا الجنوبية وغيرها، وقامت خلال الشهر الجاري بتصميم وتشييد جناح وكالة ناسا الأمريكية للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، كما صممت وشيدت جناحي وكالة الإمارات للفضاء، والمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في نفس المؤتمر.

وكانت دي إكس بي لايف قد قدّمت خدماتها المتكاملة لمعرض جيتكس أفريقيا الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية في مايو الماضي؛ كما أقامت 14 منصة عرض في 7 فعاليات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المعارض الخارجية للترويج لعلامتها التجارية في كلٍ من ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.