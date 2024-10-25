«المركزي»: مناقصة للأذونات النقدية في 28 أكتوبر

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، مناقصة للأذونات النقدية في 28 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 126 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 238 يوماً لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 30 أكتوبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 27 نوفمبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 5 مارس 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.