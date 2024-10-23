إنشاء مجمع لصيانة وتجديد الطائرات في «دبي الجنوب»

أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران»، توقيع اتفاقية مع شركة «إنترناشيونال إنيرجي ريسورسز»، لبناء مجمع متطور لصيانة وتصليح وتجديد الطائرات واختبار محركات الطائرات في مدينة دبي الجنوب.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن «إنترناشيونال إنيرجي ريسورسز» تعمل في قطاعات حلول الطاقة والتوربينات الغازية، وتوفير خدمات الهندسة الداخلية، ودعم الإنتاج والإشراف على الصيانة لكل من خدمات تجديد وإصلاح توربينات الغاز للصناعات الخفيفة ومشتقات الطيران.

وستغطي المنشأة الجديدة مساحة 880 ألف قدم مربعة، لتوفّر خدمات عدة، مثل إنتاج مكونات محركات التوربينات الغازية وصيانتها وتجديدها، فضلاً عن اختبارات الأداء الخاصة بها. كما تضمّ المنشأة وحدة فريدة من نوعها لاختبار المحركات، والمصممة لتقييم محركات الطائرات والمحركات الصناعية المشتقة منها، بسعة أولية تصل إلى 50 محركاً سنوياً.

ومن المتوقع اكتمال المنشأة على مرحلتين، بحلول الربع الأخير من عام 2026 والربع الثالث من عام 2027.

وقال المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة (إنترناشيونال إنيرجي ريسورسز)، حيث تعكس التزامنا في استقطاب الشركات الرائدة لتعزيز محفظتنا التي تضم شراكات رئيسة من شأنها ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية».

وأضاف: «تعكس منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة، حرصنا على التكيّف مع متطلبات الصناعة المتطورة، ودعم النمو والابتكار في مجال الطيران».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال إنيرجي ريسورسز»، لاري جيه هوي: إن «التعاون مع (مشروع محمد بن راشد للطيران) يعزز حضورنا المستدام في دبي الذي يمتد لأكثر من 22 عاماً، وذلك من خلال تطوير وافتتاح هذه المنشأة الحديثة في (دبي الجنوب)، حيث سيمكّننا هذا التعاون من توسيع قدراتنا، وتوفير حلول صيانة وإصلاح استثنائية».

ويوفر «مشروع محمد بن راشد للطيران» للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها.