مكتوم بن محمد: دبي ضمن أفضل 5 مقار للتحكيم الدولي وفض المنازعات عالمياً

اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة في المنطقة، حيث استعرض التقرير النقلة النوعية التي حققها المركز العام الماضي، وتسجيله نمواً في إجمالي القضايا، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً في مجال تسوية المنازعات.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل إمارة دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي وفض المنازعات على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإمارة كوجهة تحكيم نموذجية، وبيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، وبما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وأكد سموّه أن «الأداء المتميز لمركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2023 هو نتيجة للجهود المتواصلة لتطوير منظومة قانونية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتضمن الشفافية والسرعة في تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة»، معرباً سموّه عن تقديره لجهود القائمين على المركز التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي يشهده المركز.

وأضاف سموّه: «ماضون في دعم مركز دبي للتحكيم الدولي وتعزيز قدراته لترسيخ مسيرة نجاحه، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات على مستوى العالم، ليبقى نموذجاً يُحتذى في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، وبما يلبي الاحتياجات المتطورة للتحكيم ومجتمعات الأعمال ويعزز الثقة في منظومتنا القانونية».

وقال سموّه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023 والذي يبرز نمواً ملحوظاً حيث تم تسجيل 355 قضية في عام 2023 بزيادة قدرها 4.4% على أساس سنوي ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليارات درهم، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستضافة فعاليات دولية بارزة في مجال التحكيم الدولي».

وتابع سموّه: «مركز دبي للتحكيم يشهد اليوم إقبالاً من 49 دولة، ويواصل دوره الريادي في قطاعات البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ويرسخ يوماً بعد يوم مكانته العالمية كمركز رائد للتحكيم الدولي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأكد سموّه أنه «بالتزامن مع الذكرى الـ30 لتأسيس المركز نواصل مهمتنا في ترجمة رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير: «لم يكن النمو والتطور الذي حققه المركز ممكناً دون تفاني وجهود فريق عملنا. لقد كان لتصميمهم وتفانيهم دور فعال في إنجازات المركز خلال العام الماضي».

وأضاف: «مع احتفالنا بالذكرى الـ30 لتأسيس المركز في هذا العام، نواصل التركيز على تبني الابتكار وزيادة الكفاءة لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة لفض المنازعات».

وأظهرت نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز سجل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 4.4% على عام 2022، ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليارات درهم (ما يقارب 1.5 مليار دولار أميركي)، كما بلغت قيمة أكبر قضية ملياراً و94 مليون درهم (ما يقارب 298 مليون دولار).

وأكد التقرير أن المركز دخل القائمة البيضاء لمراكز التحكيم بحسب مجلة (Global Arbitration Review) ليكون الوحيد على مستوى الدولة، وواحداً من ثلاثة مراكز تحكيمية من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووفقاً للتقرير، شملت القضايا المسجلة مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما فيها البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والإعلام والتكنولوجيا والاتصالات، ويعكس هذا النمو تزايد اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في القطاع التجاري، حيث يحظى المركز بسمعة عالمية بفضل ما يقدمه من خدمات التحكيم والوساطة عالية الكفاءة.

وأشار التقرير إلى أن أطرافاً من 49 دولة اختارت المركز لفض منازعاتهم التجارية، بما فيها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين وألمانيا وسنغافورة ونيجيريا والولايات المتحدة، ما يعكس مكانته العالمية، والثقة التي يحظى بها من الأطراف الدولية.

مكتوم بن محمد:

تعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دبي كوجهة تحكيم نموذجية، وبيئة جاذبة ومثالية للاستثمار.

مركز دبي للتحكيم يشهد إقبالاً من 49 دولة، ويواصل دوره الريادي في قطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا.

• 355 قضية سجلها المركز في عام 2023 بزيادة قدرها 4.4% على عام 2022.

• 5.5 مليارات درهم القيمة الإجمالية للمطالبات.

• 1.094 مليار درهم قيمة أكبر قضية.

• 102 فعالية في أسبوع دبي للتحكيم.