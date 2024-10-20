دبي تتصدر المشهد العالمي في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة

رسّخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية كواحدة من أبرز الدول الحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة والمتكاملة، وسياسة الأعمال المرنة، والتشريعات المحفزة للابتكار في الدولة.

وبحسب المؤسسات الدولية، تتصدر دولة الإمارات، المؤشرات العالمية المرتبطة بالشركات الناشئة، نتيجة جهودها المستمرة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للابتكار، كما انعكست جهود حاضنات الشركات الناشئة في الدولة على تصنيف الإمارات في مواقع متقدمة ضمن المؤشرات التنافسية.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة لـ«STATISTA»، تصدرت الإمارات كأعلى دولة خليجية حاضنة للشركات الناشئة، بعد تسجيل أكثر من 5600 شركة ناشئة في أنحاء الدولة، حتى الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وأكدت البيانات أن الإمارات تقود مشهد الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تمتلك حالياً أكثر من 550 شركة مختصة بهذا المجال.

وأكدت تقارير صادرة أخيراً عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية «ستارت- أب جينوم»، أن الإمارات تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية، وتبرز كأسرع منظومات للشركات الناشئة نمواً في المنطقة، وذلك بقيادة كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تدعم هذه الإمارات النمو المستمر والمستدام للشركات الناشئة، بفضل تهيئة البيئة الاستباقية والمحفزة في القطاعات النوعية.

وعززت إمارة دبي ريادتها في خلق أنظمة بيئية داعمة لنمو الشركات الناشئة، متصدرة بذلك المشهد العالمي والإقليمي، ضمن المراكز العليا لقيمة الأنظمة البيئية للشركات الناشئة.

فيما احتلت إمارة الشارقة «عاصمة الثقافة» مكانة عالمية في تقديم مساهمات عديدة لنمو الأعمال في الدولة، عبر ضم نحو 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة موزعة في ست مناطق حرة، و33 منطقة صناعية. وبلغت قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارة نحو 424 مليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التمويلات المبكرة 39 مليون دولار.

وفي تقرير للمؤسسة، حافظت أبوظبي على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 ونهاية العام الماضي 2023، محققة خلال الفترة ذاتها 4.2 مليارات دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكر نحو 224 مليون دولار، فيما وصل إجمالي تمويلات رأس المال المخاطر بين النصف الثاني من 2021 و2023 إلى أكثر من مليار دولار، بفضل الأنشطة المتنامية للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، أحمد علي علوان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «تشهد (Hub71) إقبالاً متزايداً من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة، وخلق فرص عمل جديدة في أبوظبي».

وأضاف أن مجتمع الشركات الناشئة في الإمارة يواصل نموّه مدفوعاً بالبرامج المخصّصة التي تنفذها «Hub71»، وبشراكاتها الاستراتيجية، والتزامها بالابتكار، ما يُعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد وسريع النمو في مجال التكنولوجيا.

وأكد تطلع «Hub71» لتعزيز دعم الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الاستدامة، عبر منظومة التكنولوجيا المناخية «Hub71+ ClimateTech»، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية، وفتح آفاق واسعة للابتكار والنمو.

وأوضح أن «Hub71» تركز على تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال والمواهب والشراكات المؤسسية، ودعم روّاد الأعمال لتوسعة نطاق أعمالهم بسرعة، وبالتالي تمكين مشاريع ناجحة، والإسهام في منظومة متكاملة قادرة على دعم اقتصاد أبوظبي.

يشار إلى أن الشركات الناشئة العاملة تحت مضلة «Hub71»، تواصل خلق فرص عمل نوعية في قطاعات الإمارة المختلفة، إذ توفر حالياً نحو أكثر من 423 فرصة وظيفية مختلفة في 126 شركة.

دعم 1000 شركة ناشئة

احتلت دبي المركز الأول خليجياً والثاني على مستوى المنطقة في مجال خلق أنظمة بيئية داعمة لنمو الأعمال، بعد بلوغ قيمة الأنظمة البيئية نحو أكثر من 23 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفقاً لـ«ستارت أب جينوم». وأسهمت «In5» التابعة لتيكوم في دعم 1000 شركة ناشئة، وجمعت تمويلات تصل إلى 7.8 مليارات درهم منذ تأسيسها في عام 2013، وهي تواصل لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لهذه الشركات في إمارة دبي.

• جهود حاضنات الشركات الناشئة انعكست على تصنيف الإمارات في مواقع متقدمة بمؤشرات التنافسية.