الإمارات.. صدارة إقليمية في سرعة نمو شركات التكنولوجيا الناشئة

رسخت دولة الإمارات، مكانتها الإقليمية كواحدة من أبرز الدول الحاضنة للشركات الناشئة، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة والمتكاملة، وسياسة الأعمال المرنة والتشريعات المحفزة للابتكار في الدولة.

وبحسب المؤسسات الدولية، تتصدر دولة الإمارات المؤشرات العالمية المرتبطة بالشركات الناشئة، وذلك نتيجة جهودها المستمرة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للابتكار، كما انعكست جهود حاضنات الشركات الناشئة في الدولة على تصنيف الإمارات في مواقع متقدمة ضمن المؤشرات التنافسية.

ووفقا للبيانات الإحصائية الأخيرة لـ "STATISTA"، تصدرت الإمارات كأعلى دولة خليجية حاضنة للشركات الناشئة، بعد تسجيل أكثر من 5600 شركة ناشئة في أنحاء الدولة، حتى الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وأكدت البيانات أن الإمارات تقود مشهد الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تمتلك حاليا أكثر من 550 شركة مختصة بهذا المجال.

تقارير صادرة مؤخرا عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية "ستارت- أب جينوم"، أكدت أن إمارات الدولة المختلفة، تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية، وتبرز كأسرع منظومات للشركات الناشئة نموا في المنطقة، وذلك بقيادة كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تدعم هذه الإمارات النمو المستمر والمستدام للشركات الناشئة بفضل تهيئة البيئة الاستباقية والمحفزة في القطاعات النوعية.

وفي تقرير للمؤسسة، حافظت أبوظبي على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 ونهاية العام الماضي 2023، محققة خلال الفترة ذاتها 4.2 مليار دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكر نحو 224 مليون دولار، فيما وصل إجمالي تمويلات رأس المال المخاطر بين النصف الثاني من 2021 و2023 إلى أكثر من مليار دولار، بفضل الأنشطة المتنامية للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "Hub71".

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ "Hub71" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "تشهد"Hub71" إقبالا متزايدا من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة، وتخلق فرص عمل جديدة في أبوظبي".

وأضاف أن مجتمع الشركات الناشئة في الإمارة يواصل نموّه مدفوعا بالبرامج المخصّصة التي تنفذها "Hub71"، وبشراكاتها الإستراتيجية، والتزامها بالابتكار، ما يُعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد وسريع النمو في مجال التكنولوجيا.

وأكد تطلع "Hub71" لتعزيز دعم الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة؛ بما فيها قطاع الاستدامة، عبر منظومة التكنولوجيا المناخية "Hub71+ ClimateTech"، تماشيا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية، وفتح آفاق واسعة للابتكار والنموّ.

وأوضح أن "Hub71" تركز على تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال والمواهب والشراكات المؤسسية، ودعم روّاد الأعمال لتوسعة نطاق أعمالهم بسرعة، وبالتالي تمكين مشاريع ناجحة والإسهام في منظومة متكاملة قادرة على دعم اقتصاد أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة العاملة تحت مضلة "Hub71"، تواصل خلق فرص عمل نوعية في قطاعات الإمارة المختلفة؛ إذ توفر حاليا نحو أكثر من 423 فرصة وظيفية مختلفة في 126 شركة.

من جانبها، عززت إمارة دبي ريادتها في خلق أنظمة بيئية داعمة لنمو الشركات الناشئة، متصدرة بذلك المشهد العالمي والإقليمي، ضمن المراكز العليا لقيمة الأنظمة البيئية للشركات الناشئة.

كما احتلت دبي المركز الأول خليجيا والثاني على مستوى المنطقة في هذا المجال، بعد بلوغ قيمة الأنظمة البيئية نحو أكثر من 23 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفقا لـ"ستارت أب جينوم".

وأسهمت "In5" التابعة لتيكوم في دعم ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلات تصل إلى 7.8 مليار درهم منذ تأسيسها في عام 2013 ،وهي تواصل لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لهذه الشركات في إمارة دبي.

وتحتل إمارة الشارقة، "عاصمة الثقافة"، مكانة عالمية في تقديم مساهمات عديدة لنمو الأعمال في الدولة، عبر ضم نحو 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة موزعة في ستة مناطق حرة و33 منطقة صناعية.

وبلغت قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارة نحو 424 مليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التمويلات المبكرة 39 مليون دولار.