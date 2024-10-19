خدمة النقل الطائر في الإمارات تنطلق بحلول 2026

كشفت الحملة الإعلامية العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات تحت شعار «استثمر في الإمارات»، والتي تجوب العديد من المدن والعواصم العالمية، عن نموذج مركبة الأجرة الطائرة المزمع تشغيله كخدمة للتنقل في دولة الإمارات، مع حلول عام 2026.

وتسلط الحملة الضوء على أحد أهم تكنولوجيات الخدمات المستقبلية للنقل من خلال سيارات الأجرة الطائرة التجارية، حيث تم عرض النموذج في العاصمة البريطانية لندن، أمام زوار محطة «تشارينغ كروس» في عرض جذب أنظار مرتادي المحطة الشهيرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقية لمدة ست سنوات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «جوبى» الرائدة في مجال الطيران، ما يشكّل إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة للدولة في قطاع النقل، والذي يشمل إطلاق أول نظام نقل عام ذاتي القيادة بالكامل في العالم.

وكانت الحملة الإعلامية «استثمر في الإمارات» قد بدأت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمبدعين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة، والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

وفيما تجوب الحملة مدناً عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيورخ، وجنيف، ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها، وتحويل أفكارهم إلى واقع، تم تفعيل حملة في لندن، المدينة التي احتضنت أول نظام سكة حديدية عامة، للتعريف بخدمات سيارات الأجرة الطائرة التجارية في الإمارات، حيث سيتم عرض نموذج بحجم كامل للتاكسي الكهربائي في قلب المدينة.

وستبدأ خدمات سيارات الأجرة الطائرة في العمل من أربعة مواقع رئيسة في دبي، تشمل مطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، ومارينا دبي، ووسط مدينة دبي، وذلك عبر الطائرات الكهربائية المستدامة بالكامل، والمصممة لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، ما يجعل الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا تستغرق 10 دقائق فقط، وذلك عبر منظومة دعم متكاملة، وإطار تنظيمي مرن وشامل.