«دبي المالي» يربح 6.35 مليارات درهم في جلستين

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال جلستي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 6.35 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من نحو 745.45 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 751.798 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية الأسبوع صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.06%، بما يعادل 47.24 نقطة إلى مستوى 4469.57 نقطة، وهو أعلى مستوى في أسبوعين من مستوى 4422.33 نقطة، مستعيداً بذلك مستوى 4460 نقطة من جديد.