الدورة 13 للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار تنطلق في أبوظبي 18 أكتوبر

تقام فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار بالتزامن مع معرض الإقامة والجنسية خلال الفترة 18 - 19 أكتوبر في أبوظبي. ويعد المعرض بمثابة محطة متكاملة للاستثمار العقاري في دولة الإمارات وأوروبا وحول العالم، وستكون السمات الرئيسية للمعرض هي الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات إلى جانب الحصول على الجنسية وجواز السفر الثاني لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كندا وغيرها من الوجهات الكاريبية.

ويشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة دوم للمعارض بموافقة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عارضون إقليميون ودوليون يمثلون مجموعة واسعة من الشركات العقارية، بما في ذلك شركات التطوير العقاري والاستثمار و شركات الوساطة العقارية والخدمات ذات الصلة.

وسيعرض خلال فعاليات الحدث مجموعة متنوعة من العقارات التي تتراوح بين العقارات السكنية والأراضي في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليونان وقبرص ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وبنما والمملكة المتحدة وجورجيا ومصر وغيرها.

وسيتضمن المؤتمر الدولي المقرر عقده في 18 أكتوبر جلسات نقاش مختلفة حول العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعروض المشاريع للحصول على جنسية جديدة في بلدان أخرى من العالم.

وسيناقش الحدث مواضيع رئيسية تتناول ازدهار العقارات في أبوظبي، وحقائق وأرقام سوق العقارات في دبي، وفرص الحصول على جواز سفر ثانٍ في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومالطا ودومينيكا وكندا وبنما وغيرها من الدول حول العالم.

وستتم مناقشة التأشيرة الذهبية في البرتغال وإسبانيا واليونان وجورجيا بالتفصيل إلى جانب الإقامة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.

ويتم تنظيم المعرض الدولي للإقامة والمواطنة بهدف تسهيل عملية الجنسية المزدوجة للعديد من الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم، من خلال توفير الفرص لاستكشاف الخيارات المتنوعة التي تقدمها مختلف البلدان.

كما سيقدم المتخصصون من شركات استشارات الهجرة الرائدة التوجيه المهني والاستشارات لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء جنسية ثانية مقابل الاستثمار في العقارات والسندات.

وسيقوم جناح الجنسية المزدوجة والإقامة عن طريق الاستثمار بتثقيف المستثمرين بالفرص المتعلقة بهذا المجال، ومقارنة برامج جنسية وهجرة المستثمرين العالمية المختلفة لمعرفة أيها أفضل للمستثمرين الطموحين.

ويُظهر هذا الحدث إمكانات إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيجمع بين الهيئات الحكومية والاستشاريين والوكالات الرسمية والمؤسسات القانونية ومطوري العقارات والكيانات المرتبطة بها، ويعتبر منصة لعرض فرص الحصول على الجنسية الدولية.

وسيستعرض الحدث العديد من التطورات العقارية وخيارات الاستثمار المتنوعة وفرص الاستشارة والتمويل التي تقدمها الوكالات الإقليمية والدولية.

ويعد المعرض الدولي للعقارات والاستثمار حدث سنوي يقام في أبوظبي، ويركز على الفرص العقارية والاستثمارية، وتم إطلاقه في عام 2008، وهو يستهدف في المقام الأول المستثمرين والمستهلكين، وليس المتخصصين في الصناعة، ويقدم المعرض خيارات عقارية عالمية ورؤية ثاقبة لاتجاهات السوق، مما يوفر منصة للمشترين والمستثمرين لاستكشاف الفرص من مختلف أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للإحصائيات الحالية، كان سوق العقارات في أبوظبي ديناميكياً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بعدة عوامل بما في ذلك النمو السكاني والسياحة والاستثمار الأجنبي وإدخال قوانين التملك الحر للمقيمين الأجانب في مناطق معينة، كما ستواصل دبي التطور كمدينة عالمية رائدة، حيث يوفر سوقها العقاري فرصاً متنوعة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، بدءًا من العقارات الفخمة للغاية إلى المجتمعات المناسبة للعائلات بأسعار معقولة.