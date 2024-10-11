«دو» تكشف عن علامتين جديدتين لتعزيز التحول الرقمي في الإمارات

أعلنت شركة «دو»، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، أمس، إطلاق محفظة أعمالها الجديدة المُصممة خصيصاً لقطاع الأعمال (B2B)، والتي تهدف إلى إعادة وضع وتعريف الإمكانات الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي عن علامتين تجاريتين فرعيتين جديدتين تنضمان إلى علامة «du Business»، هما: «du Tech»، و«du Infra»، وذلك في إطار تنفيذ التزامها المتواصل بتقديم حلول التحول الرقمي المبتكرة الشاملة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية.

وبصفتها أول علامة تجارية تابعة لـ«دو»، تعمل «du Business» على توفير حلول متطورة وشاملة مدعومة بأفضل شبكة اتصالات من الجيل الخامس والألياف الضوئية، ما يعزز إنتاجية المؤسسات ومرونتها ويرسخ نموها ونجاحها.

ومن خلال الاستفادة من القوة التحويلية لخدمات الاتصالات الرقمية، تدعم «du Business» المؤسسات لتشجيعها على الازدهار والريادة وتصدر السوق التنافسية، كما تعمل كدعامة أساسية في رحلتهم نحو التحول الرقمي.

وفي صدارة رحلة التحول الخاصة بـ«دو»، تلعب علامة «du Tech»، دوراً رئيساً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات والشركات، حيث تقود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ومن خلال التركيز بشكل استراتيجي على الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، فإن «du Tech»، لديها كل الإمكانات والجاهزية لتعزيز تطور المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات، من خلال خدماتها التي تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وحلول الـ«بلوك تشين»، والتي تم تصميمها جميعاً لضمان مستقبل رقمي مستدام وآمن ومرن ويتميز بالكفاءة والفعالية التي تناسب تماماً الأهداف الطموحة للإمارات.

وفي سياق متصل، تضمن «du Infra»، تدفقاً آمناً وسلساً للبيانات، لتحسين عمليات شبكات المؤسسات والجهات الحكومية خلال رحلة تحولها الرقمي، حيث توفر البنية التحتية والخدمات الشبكية المتطورة والقوية، ما يمكّن المؤسسات من الابتكار والنمو تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها بثقة وفعالية.

كما تركز أيضاً على توفير حلول شبكية آمنة، لتبسيط العمليات التشغيلية للشركات والمؤسسات التي تبذل جهود لاستكشاف الآفاق الرقمية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، فهد الحساوي، إن «تطوير محفظة خدماتنا، وإطلاق العلامات التجارية الجديدة ضمن منظومتنا لخدمات الأعمال والاتصال، تعكس التزامنا الراسخ بقيادة رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً نجاح جهودنا نحو الارتقاء بخدماتنا لتعزيز عملية التحول الرقمي وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة، وتمكين المؤسسات من التطور والنمو، خصوصاً أن محفظة خدماتنا تم تصميمها لتمهد الطريق نحو الاستمرار في قيادة مستقبل متكامل رقمياً».

وأضاف: «تعمل العلامات التجارية الجديدة على تجاوز الحدود والآفاق التقليدية لخدمات الاتصالات، إذ تقدم (du Tech) حلولاً تقنية شاملة، في حين تظل (du Business)، الدعامة المحورية لتقديم حلول وخدمات الاتصال الأساسية، بينما تستكمل (du Infra)، الإطار اللازم لتعزيز حلول الاتصالات المتميزة، من خلال ضمان تدفق البيانات بشكل آمن وسلس، ما يمكن الشركات والجهات الحكومية من تحسين العمليات التشغيلية واستكشاف آفاق رقمية جديدة بثقة وكفاءة».