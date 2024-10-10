شركات: صربيا بوابة عبور للصادرات الإماراتية إلى شرق أوروبا

قال مسؤولو شركات إماراتية في البعثة التجارية المشاركة بمنتدى الأعمال الذي نظمته غرف دبي في العاصمة الصربية، بلغراد، إن السوق الصربية، ستكون بوابة عبور للصادرات الإماراتية إلى أسواق دول البلقان وشرق أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، ستدعم توسع الشركات الإماراتية في صربيا والدول المجاورة.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «بريوفاي» محمد الجوهي، إن السوق الصربية تحمل العديد من الفرص لصادرات وخدمات الشركات الإماراتية، للتوسع إلى أسواق دول منطقة البلقان وشرق أوروبا خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها، أخيراً، بين الإمارات وصربيا ستدعم نمو علاقات التبادل التجاري بين الجانبين، كما ستتيح للشركات الإماراتية النفاذ والتوسع بشكل أكبر في أسواق المنطقة.

وأضاف أن البعثة التجارية للشركات الإماراتية إلى صربيا، عقدت محادثات مع قطاعات أعمال صربية مختلفة، تمهيداً للتوسع والنمو.

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «سيرج» الدكتور غاندي أبوهواش، بأن البعثة التجارية الإماراتية قطعت خطوات متقدمة في التعرف إلى الفرص المتاحة للتصدير في السوق الصربية، والتي ستكون بمثابة نقلة مركزية للصادرات الإماراتية للتوسع في دول البلقان وشرق أوروبا.

وأشار إلى أنه يوجد في صربيا العديد من الفرص للشركات الإماراتية، لاسيما في قطاعي الأغذية والخدمات المختلفة، خصوصاً اللوجستية.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحفز الصادرات الإماراتية ليس فقط للنفاذ إلى أسواق صربيا، وإنما إلى أسواق الدول المجاورة.

بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي في شركة «إفريقيا وميدل إيست للتجارة»، شايك شيادة، إن هناك فرصاً متعددة للشركات الإماراتية لإعادة تصدير سلع غذائية، مثل الأرز والتوابل والحبوب، إلى أسواق صربيا، والاستفادة من ذلك من خلال الاعتماد عليها كمحطة عبور مركزية للتوسع في أسوق البلقان وشرق أوروبا. وأضاف أن المباحثات التي تم عقدها على هامش المنتدى مع قطاعات الأعمال الصربية، تمهد للتوسع بالصادرات الإماراتية لتلك الأسواق، خصوصاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستزيل الحواجز الجمركية أمام الصادرات الإماراتية.

التجارة البينية

قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع صربيا، بلغت نحو 233.9 مليون درهم في عام 2023، فيما من المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، وما تتضمنه الاتفاقية من إزالة للحواجز الجمركية بين البلدين، بدعم نمو التجارة البينية غير النفطية بأكثر من 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.