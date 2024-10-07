"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بغداد والبصرة وطهران

قالت شركة طيران الإمارات إنه وبعد إجراء مراجعة تشغيلية، فان الناقلة ستستأنف رحلاتها من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري.

وأضافت: تظل رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت ملغاة حتى 15 أكتوبر 2024. ويجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بنا إذا حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة.

يُطلب من العملاء التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز لتلقي اخر التحديثات.