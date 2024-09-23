مصرف الإمارات للتنمية يدعو لبناء الجيل القادم من قادة القطاع المصرفي خلال مشاركته في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024

كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات ، عن مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين من "رؤية - معرض الإمارات للوظائف"، مؤكداً التزامه القوي بتمكين المواهب الوطنية الشابة وتطوير الكفاءات الإماراتية للانخراط في سوق العمل.

يقدّم المعرض فرصة مهمة للمواهب الإماراتية لاكتشاف الفرص الوظيفية المختلفة والبرامج التدريبية المتخصصة التي يوفرها مصرف الإمارات للتنمية، كما يمكّنهم من التواصل المباشر مع مسؤولي ومديري التوظيف في المصرف.

في هذه المناسبة، أعرب سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عن إيمانه بقدرات الشباب الإماراتي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن مشاركة المصرف في "رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024" تجسّد التزامه بتمكين جيل الشباب وتعزيز مسيرتهم المهنية.

وأضاف سعادته: "من خلال تسهيل وصول المواهب الإماراتية الشابة إلى فرص العمل الواعدة، يتماشى هذا المعرض مع رؤيتنا في مصرف الإمارات للتنمية في خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، قائمة على الابتكار والاستدامة والتوطين، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى تنمية الكفاءات الوطنية في المصرف وتأهيلها لدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، ما يدعم مساهمتنا في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات."

من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية: "يحتلّ تمكين الشباب الإماراتي أولوية خاصة لدى مصرف الإمارات للتنمية. وأطلقنا في هذا السياق عدة مبادرات مهمة مثل مختبر الأعمال ومعسكر التدريب الطلابي في ريادة الأعمال، لمساعدة الجيل الجديد من قادة الأعمال الإماراتيين على اكتساب المهارات الفنية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، والتكيف، والابتكار في مجال الأعمال لتحقيق النجاح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ونتطلع من خلال مشاركتنا في معرض الوظائف إلى التواصل مع هذه العقول اللامعة واطلاعهم على رؤيتنا، وبيان كيفية تحقيق طموحاتهم الشخصية والمساهمة في النجاح المستمر لدولة الإمارات عبر العمل في القطاع المصرفي".

ترتكز ثقافة العمل في مصرف الإمارات للتنمية على عدة قيم من بينها الإنجاز بتميّز وابتكار. ويُعدّ برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي" الذي أطلقه المصرف مؤخراً، مثالاً بارزاً على ذلك، حيث يُقدّم للموظفين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة بالإضافة إلى التدريب العملي وورش العمل التي يديرها خبراء في المجال لضمان تمكينهم من أداء أعمالهم بنجاح. وبذلك ومن خلال الترويج لتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، يُعزّز مصرف الإمارات للتنمية مكانته كوجهة مفضلة للعمل؛ ما يجعل الانضمام إليه فرصة فريدة للمشاركة في بناء مستقبل دولة الإمارات.

خلال المعرض، سيناقش ممثلو مصرف الإمارات للتنمية مجموعة الحلول التمويلية والخدمات غير المالية التي بوفرها المصرف لدعم رواد الأعمال الشباب. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، مختبر الأعمال الذي يقدم دورات تدريبية مجانية، وإرشادات متخصصة، وموارد قيّمة لمساعدة رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم بكفاءة.

وتجدر الإشارة أن المعسكر التدريبي في ريادة الأعمال، الذي نظمه المصرف مؤخراً، قدّم تجربة تعليمية شاملة لطلاب إماراتيين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، وزوّدهم بالمهارات الأساسية لريادة الأعمال لتمكينهم من النجاح في سوق العمل التنافسي.

يدعو مصرف الإمارات للتنمية الشباب الإماراتي إلى زيارة جناحه في "رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024" خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024، وذلك للإطلاع على المسارات الوظيفية المتنوعة وفرص النمو المهني المميزة التي يوفرها المصرف.