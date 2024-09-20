دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 23 سبتمبر

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسين المشاركين في جلسات مؤتمرها الدولي الـ10 الذي تنطلق فعالياته في دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز المؤتمرات والفعاليات في مدينة جميرا من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

ويضم المؤتمر أبرز الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في قطاعات المناطق الحرة، والخدمات اللوجستية، والمنظمات متعددة الأطراف، ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيجمع الحدث العالمي أكثر من 35 متحدثاً ومتخصصاً ضمن جلسات وملتقيات وورش عمل تهدف إلى مناقشة أحدث التوجهات والتطورات، وأفضل الممارسات والتقنيات والابتكارات الناشئة في قطاع المناطق الحرة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز دور هذه المناطق في الأسواق الاقتصادية العالمية، بما يعكس شعار المؤتمر لهذا العام المتمثّل في «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».

ويبدأ المؤتمر فعالياته بجلسة استراتيجية مغلقة تضم 30 وزيراً ورئيساً تنفيذياً، وقياديين، ضمن «الملتقى الوزاري» الذي ينطلق بعنوان «الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية 2.0»، والتي تشهد مشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إضافة إلى رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إمكيلي مين، فضلاً عن ملتقى «القطاع الخاص والمطورين»، وملتقى «المناطق الاقتصادية الخاصة في دول البريكس»، وملتقى «تطوير القادة».

ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر فعاليات الحفل الافتتاحي الرسمي الذي سيلقي خلاله وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ورئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، والمستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، ورئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي - الدنمارك، جيم هاجمان سنابي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدولية للمنطقة الحرة في دبي (IFZA)، مارتن ج. بيدرسن، ومحرر سابق لأخبار الأسواق الناشئة في شبكة «سي إن إن» - المملكة المتحدة، جون ديفتيريوس، كلمات رئيسة لاستعراض رسالة المؤتمر وأهدافه لهذا العام، فضلاً عن أبرز المواضيع والنقاشات والجلسات التي سيقدمها الحدث، بوصفه منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى واستكشاف الفرص ومواجهة التحديات.

ويواصل المؤتمر في اليومين الثاني والثالث فعالياته التي تضم خمس جلسات عامة وثماني جلسات فرعية، فضلاً عن أربعة ملتقيات بمشاركة متحدثين من كبار الشخصيات، ونخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، والمستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين.

وقال الزرعوني: «إن المؤتمر يعزز مكانة دبي على خريطة التجارة العالمية، ويلعب دوراً محورياً في التوجهات المستقبلية للمناطق الحرة، ويدفع عجلة الاقتصاد العالمي من خلال مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور الحيوية المتعلقة بمستقبل التجارة والاستثمار، وذلك بحضور شخصيات مرموقة، وقادة الفكر وصناع القرار، والخبراء ورواد الأعمال والأكاديميين من مختلف دول العالم».