«مالية دبي» تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة

كشفت دائرة المالية في حكومة دبي، أمس، عن هويتها المؤسسية الجديدة، التي تعكس التوجهات الاستراتيجية الطموحة للدائرة، المستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح: «هويتنا المؤسسية الجديدة ليست مجرد شعار، بل تجسيد لقيمنا ومبادئنا التي نعمل بها لتحقيق رفاه المجتمع، وتعزيز تنافسية دبي على الساحة العالمية».

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المؤسسية في الدائرة، هدى حمدان الشيخ، إن «الهوية الجديدة تستند إلى إرث عريق من العمل المالي الحكومي، يمتد لعشرات السنين».

وأضافت: «حرصنا عند وضع الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، على إبراز الرابط بين اسم الدائرة واسم الإمارة، باعتبارها الجهة المالية المركزية لحكومة دبي».

من جهته، قال رئيس مكتب الاتصال والإعلام في الدائرة، حسين علي الطنيجي، إن فريق العمل في المكتب استطاع إبداع هوية جديدة مستوحاة من الإرث العربي العريق لدبي، مضيفاً: «انطلقنا في ابتكار الهوية من شعار دائرة المالية المعروف، الذي يتمحور حول اسم الدائرة المكتوب بخط (جليّ الثلث) العربي الأصيل، وارتقينا به إلى الاسم الجديد (مالية دبي)، مضيفين إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من البر والبحر والجو والفضاء».