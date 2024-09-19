70 شركة وساطة دولية مرخصة في «دبي المالي العالمي»

عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته ليصبح الخيار المفضل لأشهر شركات الوساطة الدولية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب 70 شركة مسجلة الآن في المركز.

وأفاد المركز في بيان أمس بأن 12 شركة وساطة حصلت في عام 2023 على ترخيص لمزاولة أعمالها من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية، التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأكد المركز أن هذا النمو يعكس زيادة الطلب والفرص المتاحة للوسطاء، حيث تأتي معظم الشركات الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتُصنف ست من شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي بين أكبر 10 شركات وساطة بين المتعاملين على مستوى العالم من حيث الحجم، وتشمل: «بي جي سي بروكرز إل. بي»، و«جي إف آي سيكيوريتيز ليمتد»، و«إنتر أكتيف بروكرز»، و«تي بي أي سي إيه بي ليمتد»، و«تراديشن ليمتد»، و«فانتاج كابيتال ماركتس». وتقوم هذه الشركات وغيرها في «دبي المالي العالمي» بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تنفيذ صفقات التداول والوساطة.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «سعدنا بانضمام 12 شركة جديدة من شركات الوساطة الدولية إلى المركز خلال عام 2023. ويؤكد استمرار هذا الزخم للشركات الكبرى جاذبية دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والعروض القيمة ذات المستوى العالمي التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للاعبين في القطاع».

وأضاف: «تؤكد القاعدة الكبيرة المكونة من 70 شركة وساطة دولية، التزام المركز تعزيز مكانة دبي كسوق مالي عالمي رائد».

وباعتباره مقراً لأوسع وأعمق منظومة مالية في المنطقة، أعلن مركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو قياسي في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً إجمالي 6153 شركة نشطة، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي من 4949 شركة في عام 2023.

وتضمن هذا الإجمالي 820 شركة جديدة مرخصة ومسجلة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ومنارة للأسواق سريعة النمو والتطور في المنطقة.