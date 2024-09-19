مسؤولون وخبراء: الإمارات تبني اقتصاداً ذكياً قائماً على التقنيات الحديثة

سلط خبراء ومسؤولون حكوميون، أمس، الضوء على سبل بناء اقتصادات ذكية ومرنة ومستدامة في ضوء التحديات التي يشهدها العالم، مشيرين إلى أن التحوّل نحو الاقتصاد الذكي في دولة الإمارات، يشهد تقدماً ملحوظاً بفضل الاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين»، ودعم القطاع الحكومي والخاص.

وأكدوا خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار، أهمية تطوير الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع تلك التقنيات، إضافة إلى دور القطاع المالي في دعم هذا التحوّل من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع المبتكرة، ما يسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.

وشهدت جلسة بعنوان «بناء اقتصادات ذكية»، مشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، الذي أكد أن اقتصاد الإمارات بات نموذجاً يحتذى في الابتكار الشامل، حيث يتجاوز الأمر التقنيات الحديثة ليشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعود إلى الرؤية الحكيمة للحكومة في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات المستدامة.

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، خالد الحريمل، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء الاقتصادات الذكية، لافتاً إلى أن مجموعة بيئة نجحت في تطوير حلول مبتكرة لمعالجة النفايات، إذ تمكنت من تحويل 90% من النفايات في الشارقة بعيداً عن المكبات التقليدية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حسين المحمودي، إن التحوّل نحو المجتمعات الذكية ليس مجرد تبنٍّ لتقنيات جديدة، بل هو عملية شاملة تتطلب استثماراً كبيراً في العنصر البشري، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تطور، يبقى أداة في يد الإنسان، وبالتالي، فإن نجاح أي تطبيق للذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة المجتمع على تطوير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع هذه التقنيات واستثمارها بشكل فعال.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي، إن التحول نحو الاقتصاد الذكي يشكل محور اهتمام الإمارات، حيث تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين» تلعب دوراً مهماً في هذا التحول، لكنها لا تعبر عن الاقتصاد الذكي، بل هي أدوات لدفع عجلة الاقتصادات الذكية.