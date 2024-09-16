"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية اليوم

أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن مناقصة للأذونات النقدية اليوم.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوما، لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 84 يوما لما يصل إلى 23500 مليون درهم، والثالث 112 يوما، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 280 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 18 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية، تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.