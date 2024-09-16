«المؤتمر العالمي للمرافق» ينطلق في أبوظبي اليوم

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق في أبوظبي اليوم فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، التي تستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز «أدنيك» أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتستقطب نسخة العام الجاري أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، لتسليط الضوء على أحدث التطورات البحثية والخدمات التقنية والحلول المبتكرة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وترشيد التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري، ما يدعم التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق.

ويتضمن جدول أعمال الحدث مؤتمراً استراتيجياً إلى جانب فعاليات تقنية ومتخصصة، حيث سيتم تنظيم 110 جلسات تفاعلية بمشاركة 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة، و1400 مندوب وخبير.

وتأتي نسخة المؤتمر العام الجاري بالتزامن مع انعقاد النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه، الذي ينظّمه المجلس العربي للمياه بدعمٍ من جامعة الدول العربية، لمواجهة عدد من القضايا المشتركة، التي تشمل ندرة وأمن المياه، والتي تؤثر في العديد من القطاعات، ومن أبرزها قطاع المرافق.