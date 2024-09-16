الإمارات تستضيف منتدى الحوار الإفريقي أكتوبر المقبل

تستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من منتدى «الحوار الإفريقي»، تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة «إنفيست أفريكا»، وهي شبكة تجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأن فعاليات المنتدى ستقام في 31 أكتوبر المقبل بدبي، وستوفر منصة بارزة لاستكشاف والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة على طول ممر التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج وإفريقيا.

وسيجمع المنتدى بين الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات، في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وإفريقيا في عام 2024 وما بعده، حيث يأتي استضافة الإمارات لهذه النسخة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الإفريقية، خصوصاً أنها تُعدُّ أكبر مستثمر في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت: «أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا كشريك رئيس في مجالات التجارة والاستثمار، ونسعى من خلال تعاوننا مع (إنفيست أفريكا) إلى تعزيز سبل التواصل مع الأسواق الإفريقية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي معها».

وأضاف: «يُمثّل منتدى (الحوار الإفريقي) منصة بارزة للترويج للمبادرات الاستثمارية التي تدعم تقدم القارة، ونتطلع إلى استقبال أكثر من 300 من قادة الصناعة المعتمدين، لتعزيز الشراكات بين الإمارات وإفريقيا».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنفيست أفريكا»، شانتيل كارينغتون: «سيسلط المنتدى الضوء على فرص الاستثمار، كما سيوفر منصة قوية وفعّالة للحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، لاسيما أن دولة الإمارات تُعدُّ رابع أكبر مستثمر عالمي في إفريقيا. نحن متحمسون للعمل مع شركائنا في حكومة دولة الإمارات، لتعزيز الروابط التجارية في مختلف أنحاء القارة».