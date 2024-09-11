صافي أرباح «دييز» ينمو 18% خلال النصف الأول

أعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، نتائج عمليات «دييز» للنصف الأول من العام 2024، والتي أظهرت نمواً متميزاً عبر مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة، والأداء القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، ما يُرسخ مكانة «دييز» والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي» في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.

وأظهرت النتائج تحقيق «دييز» نمواً بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنتائج المُعلنة مع نهاية العام 2023، لتواصل «دييز» مع هذه النتائج نموها المطرد والمستدام.

وتتزامن هذه النتائج مع تسجيل «دييز» نمواً في إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية، إذ سجلت نمواً بنسبة تتجاوز 4% في نهاية النصف الأول 2024، مقارنة مع نهاية العام 2023، إذ تحتضن «دييز» حالياً أكثر من 78 ألف موظف متخصص، بزيادة تبلغ نسبة 12% على العام الماضي.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تعتبر نتائج الأداء التشغيلي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري، ترجمة واقعية وانعكاساً لمدى التزامها الثابت بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية، بما يُواكب جهود إمارة دبي الحثيثة الرامية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي».

وأضاف سموّه: «تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية من جديد حرص (دييز) على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز المكانة المرموقة والمتنامية لإمارة دبي كمركز محوري في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة، بسبب نموذجها الاقتصادي الشامل والمتكامل، الذي يمتاز بمرونته الفائقة وحوافزه المتميزة، والتي تُتيح للشركات فرص استثمارية لتأسيس وتطوير واستمرارية الأعمال ونموها المستدام، وهو ما يندرج في إطار سعينا لزيادة مساهمة المناطق الاقتصادية التابعة لـ(دييز) في تحقيق مستهدفات البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وطموحها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «هذه الإنجازات التي تُحققها (دييز) هي نتيجة طبيعية ومدروسة، وثمرة السياسات الاقتصادية الحكيمة والطموحة التي تنتهجها إمارة دبي، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، والتي تقوم على صناعة الفرص الواعدة وإتاحة الحوافز وتوفير المزايا الجاذبة، واستشراف المستقبل، والسعي المتواصل نحو تحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحيوية».

• 78 ألفاً عدد موظفي الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية التابعة لـ«دييز».