«أوبك»: القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل أداءه القوي

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، استمرار الأداء القوي للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وذكرت «أوبك»، في تقريرها لشهر سبتمبر الصادر أمس، أن القطاع السياحي في الإمارات واصل تحقيق أداء قوي، بعدما استقبلت دبي 10.62 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت «أوبك» أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمهنيين الماهرين من خلال مبادرات استراتيجية عدة، بما في ذلك السماح بملكية كاملة للأجانب للشركات المحلية، وتقليل تكاليف تأسيس الأعمال، والتحسينات في قوانين التأشيرات والجنسية، وتنفيذ تدابير الأمان الوظيفي، وتحديث القوانين المحلية.