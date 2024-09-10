«الأنصاري للصرافة» توفر خدمة التقارير الائتمانية للشركات

أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تعاونها مع «شركة الأنصاري للصرافة»، التابعة لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، بهدف تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات.

ويتيح هذا التعاون للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، ومن ثم زيارة أي فرع لـ«الأنصاري للصرافة»، للتحقّق من الهوية، واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الخطوة ستسهل حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات على خدمات ومنتجات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» دون الحاجة إلى زيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.

وقال المدير العام لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان أحمد لطفي: «مع تزايد طلب الشركات للحصول على الائتمان، فقد بسّطنا عملية الحصول على التقرير الائتماني للشركات في جميع أنحاء الدولة. والآن، يمكن للشركات تقديم طلب التقرير الائتماني للشركة عبر الموقع الإلكتروني لـ(الاتحاد للمعلومات الائتمانية)، ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة، لدفع الرسوم والحصول على التقرير الائتماني، ما يؤكد دورنا الراسخ في استمرار تقديم خدمات رقمية سَلسة ودون تأخير».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري: «تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على الشركات التي تمارس أعمالها في الدولة، وتسهم في تعزيز الكفاءة وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات والبيانات. كما تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تماشياً مع رؤيتنا وأهدافنا المشتركة المتمثّلة في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز القيمة التي نُتيحها للشركات العاملة في الدولة».