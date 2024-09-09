«فولكسفاغن»: ضغوط قوية من آسيا

قال الرئيس التنفيذي لعملاقة صناعة السيارات الألمانية شركة «فولكسفاغن»، أوليفر بلوم، إن «التغيير صار ضرورياً لأن السوق الأوروبية تتقلص مع تزايد المنافسة». وقال بلوم الذي يضغط لإغلاق مصانع للشركة في ألمانيا للمرة الأولى، في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام زونتاج» الصادرة أمس: «صارت الكعكة أصغر، ولدينا المزيد من الضيوف على الطاولة». وأضاف: «تراجع عدد السيارات المباعة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يضع منافسون جدد من آسيا ضغوطاً قوية على السوق».

وذكرت «فولكسفاغن» أنها تدرس للمرة الأولى اتخاذ قرار بإغلاق مصانع لها في ألمانيا، وإنهاء ضمانات الوظائف في ستة من مصانعها في مسعى للمضي في خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو.