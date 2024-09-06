«أدنوك» تُكمل تسعير الطرح الأول من سندات «أدنوك مربان»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» (أدنوك مربان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«أدنوك»، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك»، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، الذي تم إطلاقه أخيراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات دولار.

وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، بينما سيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة «أدنوك» صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024، وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).

وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» (موديز)، وتصنيف «AA» من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» (فيتش)، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).