103.5 ألف مُستفيد من 260 فعالية توعية نفذتها "الاتحادية للضرائب" خلال 18 شهراً

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الماضي والأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 103.5 ألف مُشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي بلغ عددها نحو 260 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم أنها حافظت على مستويات مرتفعة لمعدلات الرضا عن فعالياتها مُشيرة إلى أن نسبة رضا المُشاركين عن الفعاليات التوعوية الضريبية بلغت 94 % خلال العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 92 % العام الماضي و88 % في عام 2022.

وأشارت إلى أن عدد المُستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وتجاوز 30.5 ألف مُشارك في 70 فعالية حضورية وعبر الاتصال المرئي عن بُعد مُقابل نحو 19 ألف مُشارك في 80 فعالية خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو تخطى 61 %، حيث تم توسيع قاعدة المُستفيدين من هذه الفعاليات بالوصول إلى 11.6 ألف مُستفيد أكثر من عدد المُستفيدين في النصف الأول من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن عدد المُستفيدين من 27 فعالية حضورية نُفِّذت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 3 آلاف مُشارك مُقابل 2.28 ألف مُشارك في 23 فعالية حضورية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المستفيدين من 43 فعالية نفَّذتها الهيئة عن بُعد إلى نحو 27.6 ألف مُشارك مُقابل 16.67 ألف مُشارك في 57 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تنويع قنواتها وأدواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية في مُجتمع الأعمال في جميع إمارات الدولة، مُشيرا إلى أن من أهم المجالات التي تم التركيز عليها خلال العام الحالي إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يتواكب مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

وأضاف أن الهيئة بدأت إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وتلبية مُتطلبات خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية.

وأكد حرص الهيئة خلال حملاتها التوعوية على التعريف بهذه الخطط وعمليات التطوير المُستمرة التي يتم تنفيذا للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع التحوُّلية المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضحت الهيئة أنها واصلت استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات المُستحدثة للهيئة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة منذ عدة سنوات.

وأشارت إلى أنه من بين المُبادرات التوعوية الرئيسية التي تم استحداثها خلال النصف الأول من عام 2024 ، ورش عمل "ثقافة التسجيل" التي استفاد منها 641 مشاركا فيما تم تنفيذ 6 ورش عمل حول "تصفير البيروقراطية الحكومية" استفاد منها 93 مشاركا بلغت نسبة رضاهم 100 % فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عقد سلسلة ورش العمل حول ضريبة الشركات استفاد منها 8.22 ألف مُشارك.

وأضافت الهيئة أنه تم تنظيم مجموعة من ورش العمل المُتنوعة ضمن حملة "شهادة الموطن الضريبي" استفاد منها 1.19 ألف مشارك، وضمن حملة "الدعم الضريبي" للرد على استفسارات المعنيين بالنظام الضريبي استفاد منها 223 مشاركا، وضمن حملة "المدارس والجامعات" استفاد منها 203 مُشاركين، وضمن حملة "مسكني" للتعريف بإجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة استفاد منها 126 مُشاركا، وضمن حملة "مساجد" للتعريف بإجراءات استرداد ضريبية القيمة المضافة المدفوعة عن بناء وتشغيل المساجد استفاد منها 14 مشاركا، حول "المُخالفات والجرائم الضريبية" استفاد منها 417 مشاركا.