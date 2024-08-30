طيران الإمارات تتيح الوصول إلى 1700 مدينة عالمية خارج شبكتها

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، أنها ضاعفت عدد المدن التي تتيح الوصول إليها خارج شبكتها العالمية، لتصل لما يقرب من 1700 مدينة بنهاية العام الماضي.

وقالت إن ذلك أسهم في تمكين أكثر من 61 ألف مسافر أسبوعيا، من متابعة رحلاتهم من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة لطيران الإمارات وشركائها.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم، تقدم الناقلة خيارات سفر إضافية، عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، التي تصل إلى 162 شراكة في أكثر من 100 دولة، وتتضمن 31 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة إنترلاين، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط.

ويمكن لعملاء الناقلات الشريكة، المسافرين مع طيران الإمارات، الوصول إلى الوجهات على شبكة طيران الإمارات، التي تضم أكثر من 140 وجهة ورحلات المتابعة في مطار دبي الدولي.

وفي العام الماضي (تنتهي السنة المالية لطيران الإمارات نهاية شهر مارس)، أطلقت طيران الإمارات 16 شراكة جديدة، تتضمن اتفاقيات تبادل للرموز مع شركتي أفيانكا وباتيك إير ماليزيا.

واستكملت الناقلة شراكات إنترلاين مع شركة كام إير، والخطوط الجوية السريلانكية، وكوندور، وفلاي ناس، وفيفا أيروباص، وصن إكسبريس، والخطوط المالديفية، وخطوط سيبيريا الجوية، والخطوط الجوية الكينية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات،"ضاعفت طيران الإمارات استراتيجيتها خلال العام الماضي، لترسيخ حضورها العالمي، وتوسيع نطاق وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران، ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين".

وأضاف :" أن الاتصال عالمي المستوى، يحافظ على قوة الاقتصادات ويعزز قدرتها على الصمود، ومن هذا المنطلق فإن طموحات نمو شراكاتنا، تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي المدينة الأكثر اتصالا في العالم، وجذب الأعمال والسياحة والاستثمار من جميع أنحاء العالم".