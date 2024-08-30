5 مناطق الأكثر بحثاً عن الإيجارات قصيرة الأجل في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المناطق الأكثر بحثاً عن الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، مع متوسط الإيجار الشهري، محدداً خمس مناطق، هي: «قرية جميرا الدائرية»، «المدينة العالمية»، «دبي مارينا»، «الخليج التجاري»، و«داون تاون»

وأظهر التقرير، أن «قرية جميرا الدائرية» تصدرت القائمة، بنسبة 28.92%، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها تنوع الوحدات السكنية فيها، فضلاً عن الخدمات والمرافق الترفيهية التي توفرها، إضافة إلى موقعها بالقرب من الكثير من المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات.

وبحسب التقرير، يبلغ متوسط الإيجار الشهري للعقارات في «قرية جميرا الدائرية» نحو 6000 درهم.

وأشار التقرير إلى أن منطقة «المدينة العالمية» جاءت في المرتبة الثانية ضمن أبرز المناطق للإيجار القصير الأجل، بنسبة 24.43%، مع مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية والمباني التي توفر بدورها تنوعاً كبيراً في الشقق المتاحة، كما تضم المنطقة محال تجارية وأماكن ترفيهية ومرافق الخدمية.

وأفاد بأن متوسط الإيجار الشهري في «المدينة العالمية» يبلغ نحو 3000 درهم.

أما المرتبة الثالثة في قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار المنازل لمدة قصيرة في دبي، فكانت من نصيب مرسى دبي «دبي مارينا» بنسبة بحث وصلت إلى 19.04%، وبمتوسط إيجار يصل إلى 12 ألف درهم شهرياً، وفقاً لتقرير «بيوت»، الذي اعتبر أن «دبي مارينا» من أكثر مناطق دبي حيوية، كما بُنيت على ضفاف قناة مائية اصطناعية، ويصل طول الساحل الخاص بها إلى 3.5 كيلومترات من ساحل الخليج، الأمر الذي يتيح للكثير من الأفراد والعائلات القيام بمختلف الأنشطة المائية، كالسباحة وركوب القوارب والتزلج على الماء.

وأوضح التقرير أن منطقة «الخليج التجاري» جاءت في المرتبة الرابعة ضمن القائمة، بنسبة بحث بلغت 17.18%، لافتاً إلى أن المنطقة تعد واحدة من المناطق السكنية والتجارية العصرية في الإمارة، حيث تقع مقابل «داون تاون دبي»، وفي قلب قناة دبي، علاوة على أنها توفر مجموعة متنوعة من العقارات السكنية الراقية والعصرية، فضلاً عن المرافق الترفيهية والخدمية، ونمط الحياة سريع الوتيرة.

وذكر التقرير أنه نظراً للتنوع العقاري الكبير، ولما تتميز به المنطقة من خدمات راقية، فإن متوسط الإيجار الشهري فيها يبلغ 10 آلاف درهم.

واختتم تقرير «بيوت» قائمة أكثر المناطق للإيجار القصير الأجل في دبي، مع منطقة «داون تاون دبي» التي استحوذت على نسبة بحث بلغت 10.43%، بمتوسط إيجار يصل إلى 16 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أن المنطقة تضم مجموعة مميزة من الوجهات السياحية، مثل «دبي مول» وبرج خليفة والنافورة الراقصة، وغيرها.

المناطق الـ5

«جميرا الدائرية». «المدينة العالمية». «دبي مارينا». «الخليج التجاري». «داون تاون».