«برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» يهدف إلى توفير 30 ألف وظيفة

نظمت غرف دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ورشة عمل مخصصة لقطاع الألعاب الإلكترونية، بهدف مناقشة فرص وآفاق نمو القطاع في دبي. وركزت ورشة العمل على آليات تحقيق أهداف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي إلى نحو مليار دولار بحلول 2033.

وشهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد من الشركاء والجهات المعنية من كل مكونات منظومة العمل المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية، بما يشمل الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب، وعمليات المبيعات والتسويق، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومجال الأجهزة والمعدات وغيرها.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يسهم (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033) في إحداث نقلة نوعية في القطاع بدبي وتطوير تنافسيته عالمياً، وتعزيز ريادة الإمارة وجهة جاذبة للشركات ورواد الأعمال والخبراء في كل تخصصات القطاع»، لافتة إلى أن الانضمام إلى «مجموعة عمل خدمات الألعاب والرياضات الإلكترونية»، المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، يتيح فرصة الإسهام في تطوير القطاع على المستوى المحلي.