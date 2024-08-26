«الاتحادية للضرائب»: 31 أغسطس أقصى موعد للتسجيل لضريبة الشركات

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب مطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يونيو (بصرف النظر عن سنة صدور الترخيص)، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري 2024، تجنباً للغرامات الإدارية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرارها رقم (3) لسنة 2024، بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها. وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، موضحة أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، فإنه يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة، بناء على شهر صدور الترخيص، بصرف النظر عن سنة الصدور.

وأوضحت أنه في حال كان لدى الخاضع للضريبة أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لديه ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.

وأشارت «الاتحادية للضرائب» مجدداً إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال أربع خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة، إذ يمكن للمسجل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية، الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يسجلوا حتى الآن، إلى إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد.