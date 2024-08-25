«ويتيكس 2024» يجمع الشركات المتخصصة في المدن المستدامة

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، تشهد مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في المباني الخضراء والمدن المستدامة، والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون التي تجمع بين الرفاهية والاستدامة، وتستخدم الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءتها، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب استنزافها، إلى جانب كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه، والتنمية الخضراء والاستدامة، والمركبات الكهربائية، وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري. وأوضحت «ديوا» أن «ويتيكس 2024» الذي يقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، يشكل فرصة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار في مدن المستقبل.

ولفتت إلى أن «شركة داماك العقارية» و«مجموعة دانوب» ستستعرضان أحدث منتجاتهما وحلولهما وتقنياتهما التي تغطي كامل عناصر المدن المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، وإعادة التدوير، وإدارة أنظمة الإنارة، وأجهزة تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وإدارة النفايات وإزالة الكربون، والبناء المستدام، علاوة على المعدات والأنظمة الذكية التي تعزز المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني: «نحرص على المشاركة الفاعلة في معرض (ويتيكس) بصفتنا راعياً رئيساً من فئة (تيتانيوم)، مؤكدين التزامنا بدعم رؤية دبي في إنشاء مجتمعات متكاملة تتبنى أحدث التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، وهو ما نحرص على تطبيقه في مختلف مشروعاتنا العقارية، من خلال إدخال حلول الأنظمة الذكية، مثل الأنظمة الموفرة للطاقة، وحلول إدارة النفايات، ودمج مصادر الطاقة المتجددة»، لافتاً إلى أن الشركة تحرص من خلال هذه الممارسات على التقليل من البصمة الكربونية، ورفع مستوى رفاهية العيش للسكان.

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الدانوب»، رضوان ساجان: «يتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية، ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ونظام دبي للمباني الخضراء (السعفات)، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من التصاميم المتعلقة برفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، والمواد المبتكرة، والتقنيات المتقدمة ومن بينها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة، وتقنيات المنازل الذكية، نُسهم في تقليل البصمة الكربونية الإجمالية وتكاليف خدمات المؤسسات الخدماتية في القطاع السكني».

وتابع: «نعمل مع الهيئة لإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات وتحفيز الجميع على مشاركتنا جهودنا في هذا الشأن».

يشار إلى أن معرض «ويتيكس» يسهم في دعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050، وخطة دبي الحضرية 2040، وترسيخ تنافسية دبي العالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة، إلى جانب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومنها الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.