«المالية» تطلق مبادرات لتنفيذ «تصفير البيروقراطية»

أطلقت وزارة المالية حزمة من المبادرات المبتكرة ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تتضمن جائزة «أفكار تصفير البيروقراطية»، وورش عصف ذهني للموظفين لمناقشة الإجراءات الحالية واقتراح تحسينات فعّالة تعزز كفاءتها، فضلاً عن مختبر الابتكار التفاعلي، وإطلاق صفحة «مبادرة تصفير البيروقراطية» التي استحدثتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، وذلك بما يعكس التزامها بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين.

وأكد وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، حرص الوزارة على إطلاق مبادرات جديدة، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وجعلها أسرع وأسهل.

وقال إن كل الأفكار والمقترحات التي ستفرزها تلك المبادرات عبر القنوات المخصصة لها ستخضع للتقييم من قبل فريق من المختصين، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار التي تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البرنامج، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة «أفكار تصفير البيروقراطية» وإشراك موظفي الوزارة في ورش وجلسات العصف الذهني يجسدان التزام وزارة المالية بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين موظفيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي للارتقاء بتجربة المتعاملين.