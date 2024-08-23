«الإمارات للألمنيوم» تعتزم الاستحواذ على 80% في شركة أميركية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عزمها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «سبيكترو ألويز» الأميركية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذا الاستحواذ يسهم في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم، وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة. وتعتزم «الإمارات العالمية للألمنيوم» الاستحواذ على 80% من أسهم «سبيكترو ألويز»، فيما يحتفظ ملاك وإدارة الشركة الحالية على حصة بنسبة 20%، حيث وقعت الشركتان اتفاقية شراء الأسهم.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2024، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وكانت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، استحوذت على شركة «ليشتميتال» في مايو الماضي، وهي مصهر أوروبي متخصص في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة، بينما بدأت الشركة بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات نهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالناصر بن كلبان، إن الشركة تتطلع إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي والمعاد تدويره من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن، بفضل دوره في تمكين بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ ستسهم في تنمية أعمال الشركة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها للعملاء في الولايات المتحدة، والتي تُعدُّ واحدة من أكبر أسواق الشركة في العالم.

وأضاف: «تعمل (سبيكترو) على تنفيذ خطة نمو طموحة، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز أعمال إعادة تدوير الألمنيوم».