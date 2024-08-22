مجموعة تيكوم تستثمر 2 مليار درهم إماراتي في عمليات استحواذ ومشاريع إستراتيجية جديدة

أنجزت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM"، "الشركة" أو "المجموعة")، التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، عمليات استحواذ على أصول تجارية وصناعية جديدة في إطار خطتها الإستراتيجية للتوسّع بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي، والتي كانت قد أعلنت عنها في شهر مايو من العام الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز البارز بالتزامن مع إعلان المجموعة عن تطوير مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي للإنترنت، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار".

وبذلك تتخطّى القيمة الإجمالية لاستثمارات مجموعة تيكوم هذا العام 2 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي يعزز محفظتها من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى بشكل ملحوظ لتتجاوز 10 ملايين قدم مربّع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إضافة إلى نمو محفظتها من الأراضي المخصصة للتأجير إلى 179 مليون قدم مربع، بما يرسخ دور المجموعة البارز كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال ويعكس مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أنّ عمليات الاستحواذ والمشاريع الإستراتيجية الجديدة بقيمة 2 مليار درهم إماراتي تعكس رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز مسيرة نموها المستدام وأدائها القوي، بموازاة حرصها على مواصلة دورها المحوري في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على المعرفة، وذلك من خلال صياغة مستقبل بيئات الأعمال وتوفير كافة المقومات اللازمة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية، وتمكينها من تحقيق النمو والنجاح وبلوغ طموحاتها انطلاقاً من الـ 10 مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة للمجموعة.

وقال عبدالله بالهول: "تُعدّ دبي وجهةً مفضلةً عالمياً للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بفضل متانة اقتصادها ورؤيتها المستقبلية التي تقدم بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في كافة القطاعات. وتسهم إستراتيجية عمل المجموعة الناجحة، التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في توفير أفضل بيئة عمل للشركات بهدف تحقيق نمو ذي أثر إيجابي على المستوى العالمي."

نمو محفظة الأصول التجارية

إنشاء مساحات مكتبية جديدة في إطار المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم

انطلاقاً من مكانتها البارزة كوجهة رائدة في إنشاء مساحات العمل المتميّزة في دبي، أنجزت مجموعة تيكوم صفقة استحواذ على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربع لإنشاء ستة مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى وذلك ضمن المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، حيث ستبلغ القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار 825 مليون درهم إماراتي.

وسيضمّ المشروع مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى المطابقة لمواصفات المباني الخضراء حيث ستتميز بإطلالات رائعة على أفق دبي، بما في ذلك برج خليفة. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات عملاء المجموعة الحاليين والمستقبليين، فضلاً عن الاحتياجات المتنامية لأهم وأبرز صنّاع الإبداع حول العالم. كما سيشمل المشروع مرافق رياضية ومساحات عامة مخصّصة للأنشطة الإبداعية والاجتماعية ومواقف سيارات ومجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة وممشى مميز، لتزويد المجمّعات السكنية المجاورة بما يلزم من خدمات وتسهيلات. وسوف تسهم هذه الوجهة الحيوية في استقطاب المزيد من العملاء، مع تعزيز القدرة على إيجاد التوازن المثالي بين الحياة الاجتماعية والمهنية ضمن هذا المجتمع النابض.



وتعليقاً على إطلاق هذا المشروع، أضاف عبدالله بالهول: "تعدّ المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم أحد أبرز مشاريعنا التي ستسهم بشكل بارز في نمو قطاعات التصميم والأزياء والإبداع المزدهرة في دبي. نطمح من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 500 آلاف قدم مربع، علماً أنّه من المتوقع إنجاز هذا المشروع خلال النصف الأول من العام 2028. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحقيق نمو ملحوظ في المدى البعيد وتعزيز بيئة الأعمال الخاصّة بقطاع التصميم في دبي، في ظلّ الاهتمام المتزايد الذي يحظى به حي دبي للتصميم وسعيه المستمرّ لاستقطاب أبرز المواهب من كافة أنحاء العالم. وبدورها، تسهم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للثقافة والإبداع".

إنشاء مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت

أعلنت المجموعة عن عزمها تطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي للإنترنت، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار" بهدف تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى.

وستوفر المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار"، والمقرّر إنجازها في منتصف العام 2027، مساحات مكتبية ومقرّات متميّزة للشركات مصمّمة لتلبية احتياجات كافة العملاء ضمن مساحات إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 167 ألف قدم مربّع. ومن الجدير بالذكر أنّ المرحلة الثانية من "مركز الابتكار" التي تبلغ مساحتها 366 ألف قدم مربّع قد تمّ تأجيرها بالكامل قبل موعد تسليمها المقرّر في بداية العام 2025، في حين أنّ المرحلة الأولى تواصل تسجيل معدلات إشغال كاملة وتضم مقرّات إقليمية لنخبة من أبرز شركات التكنولوجيا حول العالم.



الاستحواذ على مبنيين قائمين في مدينة دبي للإنترنت

أنجزت مجموعة تيكوم صفقة بقيمة 420 مليون درهم إماراتي للاستحواذ على مبنيين قائمين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، والتي ستضيف 334 ألف قدم مربّع من المساحات المكتبية المتميّزة إلى محفظة المجموعة من الأصول التجارية. ويشهد المبنيان حالياً معدلات إشغال مرتفعة تسهم في تحقيقها شركات التكنولوجيا الإقليمية والدولية، بما يضمن الإسهام بشكل إيجابي في نمو إيرادات المجموعة خلال العام الجاري.

نمو محفظة الأصول الصناعية

تواصل مدينة دبي الصناعية ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لقطاعات التصنيع، انطلاقاً من حرصها الدائم على توافق رؤيتها وجهودها مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، على غرار "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تدفع عجلة النمو ضمن القطاعات الصناعية.

وتسعى مجموعة تيكوم إلى تلبية الطلب المتزايد على محفظة أصولها عالية الجودة، عبر الاستحواذ على مجموعة أراضٍ صناعية إضافية بمساحة 13.9 مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية من خلال إتمامها صفقة بقيمة 410 ملايين درهم إماراتي، بما يسهم في نمو محفظتها من الأراضي المخصّصة للتأجير إلى 179 مليون قدم مربّع. ومن المتوقّع أن تبدأ هذه الأراضي بتحقيق الإيرادات لمجموعة تيكوم خلال الأشهر الإثني عشرة المقبلة، حيث إنها تحظى باهتمام كبير من عملاء محتملين لتوقيع عقود إيجار طويلة الأجل، بما يرسّخ مكانة مدينة دبي الصناعية وجهةً رائدةً على مستوى المنطقة للعملاء ضمن قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية من كافة أنحاء العالم.

ركائز قوية لمواصلة تحقيق النمو

تستمر مجموعة تيكوم في تحقيق أداء متميز ضمن كافة قطاعات عملها، مدفوعاً بالطلب المتزايد على أصولها التجارية والصناعية سواء من العملاء الحاليين أو الجدد، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المضطرد الذي تشهده دبي في ظل تدفق الاستثمارات الخارجية وسهولة ممارسة الأعمال.

وتسهم عمليات الاستحواذ الجديدة في توسيع محفظة مجموعة تيكوم بشكل ملحوظ وتمكينها من تحقيق النمو المستدام. وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وسيولة كافية تمكنها من تمويل خطة التوسع، بالاعتماد على مواردها الحالية ومن ضمنها التسهيلات المصرفية المتاحة.

وسوف تواصل المجموعة الحفاظ على معدلاتها الإيجابية من الروافع المالية والسيولة بعد إتمام هذه الصفقة، في ظلّ إسهام وضعها المالي القوي وشروط تسهيلاتها الائتمانية التنافسية في تزويدها بالمرونة اللازمة لاغتنام الفرص الإستراتيجية وتحقيق النمو المستدام