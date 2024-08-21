71.7 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول

ارتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة إلى 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث إحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت إحصاءات صادرة أمس، أن عدد القادمين إلى مطارات الدولة سجل 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.

بدورها، سجلت حركة الشحن الجوي خلال النصف الأول من العام أكثر من 2.16 مليون طن، منها نحو 528.4 ألف طن واردات، ونحو 245.2 ألف طن صادرات، و1.38 مليون طن، شحن عابر، فيما وصلت مساهمة الناقلات الوطنية إلى 68% من إجمالي حركة الشحن الجوي.

وسجل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية، بنسبة نمو 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصاءات، يعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نمواً نسبته 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران منذ بداية العام ثمرة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي لقطاع الطيران المدني.

وأضاف: «متفائلون بالمرحلة المقبلة وتسير الدولة وفق خطوات مدروسة لمزيد من التوسعات والنمو لهذا القطاع الحيوي وفق إجراءات تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان، وتوظيف التكنولوجيا الجديدة لتحسين تجربة المسافرين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رئيساً لحركة النقل الجوي على صعيد المنطقة، ومحطة مؤثرة في منظومة النقل الجوي العالمي».