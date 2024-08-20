حرة «دبي التجاري العالمي»: 21% نمواً في عدد الشركات المستأجِرة في النصف الأول

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج النصف الأول من العام الجاري 2024، والتي سجلت فيه ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وجهةً لأعمالها في دبي، في مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.

ووفقاً لـ«السلطة»، فقد سجل عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، نمواً سنوياً قوياً بنسبة 21%، ليصل إلى 2735 شركة مستأجِرة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ2259 شركة مستأجِرة في النصف الأول من عام 2023.

كما ازداد عدد الشركات المسجَلة لدى «السلطة» بنسبة 19% ليصل إلى 2818 شركة، مقارنة بـ2366 شركة في النصف الأول من عام 2023. وارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8223 وظيفة، بزيادة قدرها 5% مقارنة بإجمالي 7837 وظيفة في النصف الأول من عام 2023.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «قدمت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي أداء استثنائياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ استقطبت عدداً كبيراً من الشركات والمستأجرين، بفضل البيئة الداعمة والمزايا العديدة التي توفرها».

وأضاف: «من خلال تعزيز الابتكار ودعم النمو، فإن المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُمكِّن الشركات من الازدهار في السوق العالمية شديدة التنافسية، وتوفر لها فرصاً كبيرة للنمو والتطور في المستقبل».

وذكرت سلطة مركز دبي التجاري العالمي أنها أعلنت في النصف الأول من عام 2024، توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة، ليشمل «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المستدام الذي طورته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأوضحت أن إضافة «ون زعبيل» أدت إلى زيادة المساحات المتاحة للإيجار في المنطقة الحرة، مع منح الشركات والمؤسسات الموجودة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات، إمكانية الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، والتي تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، و«صفر ضريبة شركات»، والتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.

ولفتت «السلطة» إلى إقامة شراكة جديدة مع شركة «إماراتك» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لدمج ورقمنة الأنظمة والخدمات الحكومية في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسهيل وتبسيط تقديم الطلبات ومعالجة التأشيرات وبطاقات التأسيس وغيرها من المستندات، بما يوفر الوقت والموارد للشركات العاملة في المنطقة الحرة. كما تم إطلاق تعاون في مجال التدريب والتطوير مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في النصف الأول من العام الجاري، بهدف زيادة توفير الفرص للمواهب الإماراتية في المنطقة الحرة.