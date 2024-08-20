اتفاقية تتيح منصة موثوقة لإدارة الأصول الرقمية

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، عن توصله إلى اتفاق مع شركة «بيتباندا» للحلول التكنولوجية، لتأمين منصة موثوقة تُتيح للمقيمين في دولة الإمارات إدارة أصولهم الرقمية بسلاسة. وقال الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء للمجموعة في «راك بنك»، دونغجون «دي جاي» تشوي: «تأتي هذه الشراكة لتسدّ الفجوة في السوق لمنصة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة لتداول الأصول الرقمية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«بيتباندا» للحلول التكنولوجية، لوكاس إنزيرسدورفر-كونراد: «سنحدث نقلة نوعيّة ونضع العملات الرقمية بمتناول الملايين في دولة الإمارات، ونُمهّد الطريق للابتكار في المستقبل».