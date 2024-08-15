«الاتحادية للضرائب»: ضبط 7.26 ملايين عبوة تبغ وسلع انتقائية مخالفة

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تنفيذها 40.58 ألف زيارة ميدانية تفتيشية، من خلال 109 حملات في الأسواق بجميع إمارات الدولة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 17.31 ألف زيارة نُفِّذت عبر 105 حملات في الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 134% في عدد الزيارات، و4% في عدد الحملات.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن تلك الزيارات التفتيشية استهدفت التأكد من التزام الخاضعين للضريبة بالقوانين الضريبية، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى.

وأوضحت أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال النصف الأول من العام، مقابل 8.89 ملايين منتج مخالف تم ضبطها خلال الفترة ذاتها من عام 2023، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته مقابل 7.92 ملايين علبة مخالفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، مقابل 971.69 ألف عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمُنشآت مخالفة غير مسجلة، مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.