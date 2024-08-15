«الاتحاد للطيران» تشغّل «العملاقة» إلى مومباي

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، تشغيل طائرة «A380» على خط مومباي لأربعة أشهر، احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى الهند.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، سيتم تشغيل الطائرة العملاقة في ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومومباي لتعزيز هذا المسار الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المسافرين.

وذكرت الشركة أنها تشغّل حالياً خدماتها المباشرة بين أبوظبي و11 مدينة هندية، مع خطط مستقبلة بالتوسع إلى مزيد من الوجهات، ما يدعم توفير رحلات ربط سلسة للضيوف الهنود على شبكة وجهاتها العالمية، مشيرة إلى أنها ستبدأ تشغيل سادس طائرة من طراز «A380»، أوائل العام المقبل.