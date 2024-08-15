3.28 مليارات درهم استثمارات أجنبية بعقارات أبوظبي

كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة للقطاع العقاري في أبوظبي، عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليارات درهم خلال النصف الأول، أسهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا، لافتاً إلى أن هذا التنوع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، راشد العميرة، إن الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي، يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة، متوقعاً استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهود المركز المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يؤكد التزامه بالتميز، وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين.