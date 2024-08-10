205 ملايين درهم الأرباح الصافية لـ «الأنصاري»

كشفت شركة الأنصاري للخدمات المالية، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 22%، ليبلغ 205 ملايين درهم، مقارنة مع صافي ربح قدره 263.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، أن الدخل التشغيلي شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.9% إلى 567 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بسبب تأثير تحديات الاقتصاد الكلي في مبيعات العملات الأجنبية. وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 2.2% على أساس سنوي، فيما سجلت مبيعات العملات الأجنبية انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 16%.