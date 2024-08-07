«تكنوماك» توسع نشاطها بـ «حمرية الشارقة»

كشفت شركة «تكنوماك»، المتخصصة بمجال الهندسة والبناء، عن توسيع نطاق أعمالها في المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها.

وأعلنت «تكنوماك»، اعتزامها تشييد مصنع إضافي لها في حمرية الشارقة، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف قدم مربعة، ليبلغ إجمالي مساحة مرافق الشركة في «حمرية الشارقة» بعد التوسع الجديد نحو 1.8 مليون قدم مربعة.

وارتفعت استثمارات الشركة في المنطقة الحرة من 440.7 مليون درهم إلى 661 مليون درهم، ما يعكس الميزة التنافسية التي توفرها «حمرية الشارقة» لعملائها من المستثمرين حول العالم.

وتم الإعلان عن التوسع الجديد للشركة، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمنطقة الحرة بالحمرية، بمشاركة مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، والمؤسس الشريك المدير العام لمجموعة «تكنوماك»، محمد حنيفة، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين والمديرين من كلا الجانبين.

وتأسست شركة «تكنوماك» في عام 2004، ويبلغ عدد إجمالي موظفيها عالمياً 1500 موظف، وأنجزت بنجاح أكثر من 600 مشروع على امتداد الأسواق العالمية.

وتبلغ الحصة الإنتاجية للمصنع الحالي للشركة في «حمرية الشارقة»، 16 ألف طن سنوياً من الهياكل الفولاذية، مع توقعات بارتفاع الحصة الإنتاجية للشركة مع إتمام عملية التوسع إلى 28 ألف طن سنوياً.