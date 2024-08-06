مكتوم بن محمد: 2.1 مليار درهم استثمارات دبي في توسعات «لندن جيتواي» والمنطقة اللوجستية

زار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يرافقه وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، مجمع «ميناء لندن جيتواي» للخدمات اللوجستية، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والواقع على مصب نهر «التايمز».

وكان في استقبال سموه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد أوروبا»، راشد عبدالله، حيث قدّما لسموه شرحاً تفصيلياً حول قدرات الرصيف (رقم 4) الذي اكتمل العمل على تطويره أخيراً، إذ يُعتبر «لندن جيتواي» جزءاً من ميناء التايمز الحر.

وعبّر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بعمليات ومشاريع موانئ دبي العالمية، والتي تغطي أكثر من 30 دولة في أوروبا، وقال سموه: «(لندن جيتواي) سيكون الميناء الأكبر في المملكة المتحدة عند اكتماله، ولديه إمكانية الربط مع 130 ميناء عالمياً، حيث تستثمر دبي 2.1 مليار درهم في توسعات الميناء والمنطقة اللوجستية. ومجمع الخدمات اللوجستية التابع للميناء سيكون الأكبر في أوروبا حيث يغطي مساحة 9.5 ملايين قدم مربعة، ولديه عمليات في أوروبا تغطي 30 دولة».

وأضاف سموه: «علاقاتنا مع المملكة المتحدة عريقة وممتدة تجارياً ولوجستياً، وتعمل موانئ دبي حالياً في 34 موقعاً في المملكة، وتوظف 6000 شخص سيرتفعون إلى 12 ألف شخص بعد اكتمال المجمع اللوجستي في (لندن جيتواي).. وهدفنا تعزيز وتعميق هذا التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في المستقبل».

أكبر ميناء بحري

وسيكون «لندن جيتواي» أكبر ميناء بحري في المملكة المتحدة، حيث سيتعامل مع 55% من شحنات المملكة المتحدة القادمة عبر جنوب شرق البلاد، وبفضل خدمات الربط عبر السكك الحديدية الحديثة، فإن المجمع يتمتع بموقع مثالي على بعد 28 ميلاً فقط من وسط لندن.

مجمع الموانئ

ويُعد مجمع الموانئ والخدمات اللوجستية حالياً، الأكبر في القارة الأوروبية، حيث يغطي مساحة 9.5 ملايين قدم مربعة، ويتعامل الميناء مع نحو 2.4 مليون حاوية، ومن المتوقع أن تتعزز السعة بنحو مليون حاوية عند افتتاح (الرصيف 4) في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيبلغ إجمالي طول الرصيف 1680 متراً بعد عمليات التوسعة الجديدة.

وخلال جولة في مرافق «لندن جيتواي»، استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من سلطان بن سليّم حول عمليات «دي بي ورلد» على مستوى العالم، موضحاً التحوّل البارز الذي حققته المجموعة خلال السنوات الثماني الماضية، والانتقال من كونها مُشغِّلاً عالمياً للموانئ، إلى أن أصبحت شركة للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة.

كما اطّلع سموه، على عمليات موانئ دبي العالمية في أوروبا من خلال شرح قدّمه راشد عبدالله، حيث تغطي تلك العمليات أكثر من 30 دولة، كذلك تضمّن الشرح آليات ارتباط عمليات الموانئ حالياً بالمراكز اللوجستية، حيث أكد راشد عبدالله، دور مجموعة موانئ دبي العالمية في المشهد التجاري للمملكة المتحدة، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لميناءي ساوثهامبتون و«لندن جيتواي» في الاقتصاد البريطاني.

إلى ذلك، اطّلع سموه، على مزايا وأهمية توسعة «لندن جيتواي» من خلال الرصيف «رقم 4» الذي يبلغ طوله 430 متراً، وتم تجهيزه بأعلى الرافعات الجسرية في أوروبا والتي يمكنها التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم. واطّلع سموه، أيضاً على الخطط المستقبلية للأرصفة رقم (5 و6 و7)، والقدرات اللوجستية الإضافية التي تحتاج إليها أسواق المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2027.

ويُعد ميناء «لندن جيتواي» ميناءً بحرياً في المياه العميقة مع مجمع لوجستي متكامل، ويشمل أربعة أرصفة وإمكانات الربط التجاري مع 130 ميناءً و27 خدمة أسبوعية.

• «لندن جيتواي» سيوظف 12 ألف شخص عند اكتماله كلياً.

تجهيز الرصيف الرابع

يؤكد اكتمال أعمال التوسعة واتخاذ الخطوة التالية في تجهيز الرصيف الرابع الجديد في «لندن جيتواي»، بشكل واضح، التزام موانئ دبي العالمية بالاستثمار في المناطق التي تعمل فيها وفي تحديثها على أكمل وجه. ويسهم إنشاء الرصيف الجديد في استحداث 1000 وظيفة جديدة، كما سيوظف المجمع اللوجستي سريع النمو في «لندن جيتواي» 12 ألف شخص عند اكتماله كلياً. ويمثل هذا الاستثمار حافزاً مهماً لتحديث منطقة ركّزت عليها حكومة المملكة المتحدة بشكل خاص. وتوظف مجموعة موانئ دبي العالمية أكثر من 6000 شخص في المملكة المتحدة وتعمل هناك من خلال 34 موقعاً.

مكتوم بن محمد:

• مجمع الخدمات اللوجستية التابع للميناء سيكون الأكبر في أوروبا، ولديه عمليات في أوروبا تغطي 30 دولة.

• «لندن جيتواي» سيكون الميناء الأكبر في المملكة المتحدة عند اكتماله، ولديه إمكانية الربط مع 130 ميناء عالمياً.