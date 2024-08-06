«الإمارات دبي الوطني» يفتتح فرعه الـ 19 في السعودية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تدشين فرع جديد في مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، ليرتفع إجمالي عدد فروعه في المملكة العربية السعودية، إلى 19 فرعاً.

وقال رئيس العمليات الدولية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، آزار علي خواجة، إن «هذا الفرع يعزّز حضور البنك في المملكة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماته المتنوّعة لتشمل المزيد من العملاء تماشياً مع خطة التوسّع الاستراتيجية للبنك».