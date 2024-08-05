31 أغسطس الحد الأقصى لـ «تراخيص يونيو» للتسجيل في ضريبة الشركات

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يونيو - بغض النظر عن سنة صدور الترخيص - إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى في 31 أغسطس 2024، وذلك حسب المدد الزمنية المحددة والمنصوص عليها في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024، بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالتسجيل، خلال المدد الزمنية المحددة لكل فئة التي نشرتها الهيئة سابقاً عبر مختلف المنصات الإعلامية الرسمية، إضافة إلى حساباتها عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال قاعدة البيانات الرسمية لأصحاب الشركات المسجلين في الدولة.

وتشير الهيئة إلى أن الالتزام بتلك المدد الزمنية ضروري لتفادي الخاضعين لضريبة الشركات الغرامات الإدارية ذات الصلة. وأوضحت أنه بموجب قرارها، فإن المدد الزمنية المحددة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، وإنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على هذه المدد الزمنية المحددة والقرارات والتوضيحات العامة والإصدارات الأخرى ذات الصلة، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وبموجب التوضيح العام للهيئة بشأن المدد المحددة لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري المقيم، في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به قبل الأول من مارس 2024، تقديم طلبات التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص.

وفي حال انتهاء ترخيص الشخص الاعتباري في الأول من مارس الماضي، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه أساساً، وإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد بتاريخ الأول من مارس الماضي، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق.

ولضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات وتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، يجب على الخاضعين للضريبة استخدام منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث تتيح تلك المنصة باقة خدماتها المتوافرة على مدار الساعة للأشخاص غير المسجلين، وإمكانية إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد، والحصول على رقم تسجيل ضريبي بكل يسر وسهولة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، إضافة إلى قنوات تقديم الخدمة المباشرة من خلال الوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين في الموقع الإلكتروني للهيئة، ومراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة.

كما شددت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة، وتقديم المستندات الداعمة المحدثة بشكل صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة تشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية، وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المخوّل بالتوقيع.

«إمارات تاكس» تتيح للأشخاص غير المسجلين إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد والحصول على رقم تسجيل ضريبي.