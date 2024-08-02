418 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً

أفاد تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024»، الصادر أمس عن المصرف المركزي، بأن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع إلى 4.287 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8%، مقارنة بنحو 3.869 تريليونات درهم خلال مايو 2023، بزيادة 418.1 مليار درهم.

وأضاف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.

وأرجع «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام والجهات المرتبطة بالحكومة، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.

وسجّل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.

إلى ذلك، تخطت الميزانية العمومية للمصرف المركزي حاجز الـ800 مليار درهم، في نهاية شهر مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق تقرير «المركزي».

وأوضح التقرير أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 648.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2023، بزيادة تعادل 153.8 مليار درهم.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.2 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في شهر مايو الماضي، و226.5 مليار درهم للودائع، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.3 مليار درهم، و1.1 مليار درهم للقروض والسلف، و31.8 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزّعت الميزانية العمومية، في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 338.6 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.8 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و25.3 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات والبقية خصوم أخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 766.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، مقابل 750.2 مليار درهم في شهر أبريل الماضي، بزيادة 16.5 مليار درهم خلال شهر واحد فقط، ومقابل 590.2 مليار درهم في شهر مايو عام 2023، ليضيف بذلك 176.5 مليار درهم كأصول أجنبية خلال عام واحد فقط.

ونوه التقرير بأن القاعدة النقدية توسّعت بنسبة 1.8%، من 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى 727.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024، مدفوعة بالنمو في العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 1.4%، و3.3%، و29.4% على التوالي.