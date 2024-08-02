مشروع لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود طيران مستدام في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «توتال للطاقات»، بهدف تقييم جدوى تطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين إلى «ميثانول» ثم إلى وقود طيران مستدام.

ويركّز المشروع على المساهمة في إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل قطاعات الطيران والنقل البحري. كما سيعمل المشروع على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصدر صناعي واستخدامه كمادة خام، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر الناتج عن المحللات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة، لإنتاج الميثانول الأخضر ووقود الطائرات المستدام. وتأتي الاتفاقية بعد إنجاز الشركتين أول رحلة طيران لاختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود طيران مستدام، وذلك في شهر ديسمبر الماضي وخلال انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28».

ويُعد قطاع الطيران من القطاعات الرئيسة التي تركّز عليها إدارة الهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أبرمت الشركة عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف دعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام. وحدّدت السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، استهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزوّد في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمرافق وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى الاتفاقية بين «مصدر» و«توتال للطاقات» مع السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي، التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز تكنولوجيا الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة في المستقبل.