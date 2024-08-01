28.3 مليار درهم إيرادات «إي آند» الموحدة خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة «إي آند»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت المجموعة إيرادات موحدة بقيمة 28.3 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُظهر هذه النتائج أداء قوياً عبر جميع ركائز أعمال المجموعة.

وتماشياً مع هذا النمو في الإيرادات - من خلال السوق المحلية والأسواق الدولية - الذي يعكس توجه المجموعة الاستراتيجي، ارتفع صافي الأرباح الموحدة للمجموعة بنسبة 17%، ليصل إلى 5.5 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بينما شهدت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، نمواً بنسبة 2%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 46%.

وتعكس النتائج المالية لـ«إي آند» سعيها المستمر إلى تقديم الخدمات والحلول المبتكرة، وتسخير الإمكانات الرقمية لنيل ثقة العملاء، حيث وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 175 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل عدد مشتركي «إي آند الإمارات» إلى 15 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح الأسهم عن النصف الأول من عام 2024، بواقع 41.5 فلساً لكل سهم. وكان المساهمون قد وافقوا، خلال اجتماع «إي آند» السنوي للجمعية العمومية، على السياسة الجديدة المقترحة من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة ثلاثة فلوس لكل سهم، بدءاً من السنة المالية 2024 لمدة ثلاث سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة «إي آند»، جاسم محمد بوعتابه الزعابي: «أظهرت (إي آند) قدرة ملحوظة على النمو المستدام، واستمرت في مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2024، حيث حققت صافي أرباح موحدة بقيمة 5.5 مليارات درهم، ما يمثّل نمواً بنسبة 17%، مقارنة بالعام السابق. وقد تم تحقيق هذا الأداء القوي بفضل التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار».

وفي تعليق على مسار النمو والآفاق المستقبلية لمجموعة «إي آند»، على الرغم من التحديات في بعض الأسواق، قال الزعابي: «تظل (إي آند) ملتزمة بتقديم خدمات وتقنيات متقدمة، مع التركيز على الهدف والقيمة. إن استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة تجعلنا قوة دافعة للابتكار والنمو، ما يجعلنا الشريك المفضل في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وبفضل دعم ورؤية قيادة دولة الإمارات، سنواصل لعب دور حاسم في تشكيل المشهد الرقمي، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، حاتم دويدار: «يُظهر الأداء القوي الذي سجلته (إي آند) في النصف الأول من عام 2024 قدرتنا على تحقيق النمو، والتكيف والمرونة في معالجة مختلف التحديات التي تواجهنا في بعض أسواقنا».

وأضاف دويدار: «لقد حققت المجموعة نتائج مميزة مع نمو في الإيرادات الموحدة بنسبة 6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 28.3 مليار درهم، كما سجلت نمواً في الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة بلغت 2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.9 مليار درهم. ويأتي نجاحنا مدعوماً بسعينا الدائم إلى الابتكار، وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا ومساهمينا. فقد عملنا على توفير التقنيات المتقدمة والناشئة، وأطلقنا العديد من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على ريادتنا في مجال التحول الرقمي. من جهة أخرى، عززت شراكاتنا الاستراتيجية محفظة خدماتنا، بينما نواصل تطلعاتنا لتوسيع نطاق حضورنا العالمي من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة».