«الموانئ والجمارك»: تعزيز البيئة الاستثمارية في دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتجارة

عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي لقاءً استراتيجياً مع مجموعة من التجار الصينيين في سوق التنين بدبي، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية وتقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تعكس التزام المؤسسة بدعم وتنمية قطاع التجارة وترسيخ التنافسية العالمية للإمارة وتعزيز مكانتها الرائدة مركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات والتجار من مختلف دول العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، خلال اللقاء على تقديم كل التسهيلات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة من خلال استقطاب المستثمرين والتجار ودعمهم عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات، بما يلبي متطلبات مشاريعهم، ويسهم في تحقيق النمو لأعمالهم في الإمارة.

وناقش النيادي، خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، عبدالله بالهول، ووفد من شركة «نخيل»، أهمية العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار ويرسخ مكانتها في صدارة المدن المفضلة للاستثمار.

وأشار النيادي إلى المزايا التي تقدمها المؤسسة من خلال دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، بخصوص سهولة تأسيس الأعمال وتوفير المنصات الرقمية الذكية للوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تنويع قنوات التواصل مع المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان، مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من المطورين العقاريين من بينهم شركة نخيل وغيرها من القطاعات الرئيسة في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دعم المؤسسة المتواصل للتجار والمستثمرين من خلال تقديم ودراسة الفرص التطويرية بما يخدم مصالحهم ويسهم في تحقيق أهدافهم، وعقد اللقاءات الدورية معهم للتعرف إلى متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في أعمالهم.