«الأنصاري للخدمات المالية» تستحوذ على «بي إف سي القابضة» بـ 200 مليون دولار

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية» عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة 100% من مجموعة «بي إف سي القابضة»، وهي مجموعة رائدة في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية تأسست في مملكة البحرين. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 200 مليون دولار أميركي (735 مليون درهم إماراتي)، وتعتزم الأنصاري للخدمات المالية الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ.

وتُسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز حضور الأنصاري للخدمات المالية في السوق، لتصبح بذلك أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث شبكة الفروع، مع أكثر من 410 فروع في جميع أنحاء الإمارات والكويت والبحرين والهند، بزيادة 60% على عدد فروع الأنصاري للخدمات المالية الحالي، مدعومة بقوة عاملة تبلغ نحو 6000 موظف، أي بزيادة 25٪ على القوى العاملة لدى الشركة ما قبل الاستحواذ.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، راشد علي الأنصاري: «يشكل هذا الاستحواذ الاستراتيجي محطة مهمة في مسيرة نمو شركتنا، إذ يسهم في تعزيز دور الأنصاري للخدمات المالية كمجموعة رائدة في قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في منطقة الخليج. ونسعى من خلال توسيع حضورنا ومحفظة خدماتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى توفير حلولنا المتكاملة للتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية لقاعدة عملاء أوسع، بما يرسخ مكانتنا إقليمياً ويتماشى مع استراتيجية الشركة لدعم تنوع الأعمال ودخول أسواق جديدة. ونتطلع من خلال الاستحواذ إلى تزويد مساهمينا بالعوائد المثلى وتعزيز القيمة المضافة والمستدامة التي نتيحها لهم على المدى الطويل».